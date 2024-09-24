5 Yaşındaki Çocuk Samanlığı Yaktı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken bir vatandaşın samanlığını yaktı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken samanlık tamamen küle döndü.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesinde öğlen saatlerinde E.B. isimli 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken M.E. isimli vatandaşın samanlığını yaktı. Gördes itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı olmazken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA
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