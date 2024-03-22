5 yaşındaki kızının unuttuğu oyuncağı almaya gitmişti, kazada ağır yaralandı - Son Dakika
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5 yaşındaki kızının unuttuğu oyuncağı almaya gitmişti, kazada ağır yaralandı

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Gaziantep'te çocuğunun unuttuğu oyuncak bebeği almaya giden 48 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kaza anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı anlatan kardeşi, kazayı gerçekleştiren şahsın serbest bırakıldığını ve adli işlemler için abisinin uyanmasını beklediklerini belirtti.

22.03.2024 15:45
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5 yaşındaki kızının unuttuğu oyuncağı almaya gitmişti, kazada ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı adamın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 48 yaşındaki adam 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocuğunun unuttuğu oyuncak bebeği almaya giden 48 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesinde 18 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kızının oyuncak bebeğini unutması üzerine geri dönüp oyuncak bebeği almak isteyen 48 yaşındaki Mustafa Demirkıran karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Demirkıran'ı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Demirkıran'ın durumunun ciddi olduğu ve 5 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kaza anında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Demirkıran'ın yol kenarında yürüdüğü ve kamera açısından çıktığı esnada karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen aracın çarptığı ve arkasından gelen araçlarında bir anda yavaşladığı görülürken diğer araçların ise kaza da ağır yaralanan 48 yaşındaki Demirkıran'a yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"Ağabeyimin ifadesi olmadığı için şahıs serbest bırakıldı"

Kazayı anlatan Uğur Demirkıran, hastanede yatan abisinin yoğun bakımda 5 gündür yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Kaza, 18 Mart Pazartesi akşamı saat 21.00 'da oldu. Bize saat 10.00'da haber geldi. Sonra biz hastaneye geldik. Hastanede tomografisi çekildi. Bizim kazayla ilgili bilgimiz yoktu. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla araç direk geliyor. Fren bile yapmadan abime çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere yığılıyor. Kaza dolayısıyla beyinde ve vücudun farklı bölgelerinde hasar meydana geldi. Pazartesi gününden beri yoğun bakımdaydı. Beyin kanaması şu anda durdu. Ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz. Kazayı gerçekleştiren şahıs bildiğimiz kadarıyla ilk gün yakalandı. Karakola götürülüp ifadesi alınmış. Daha sonra serbest bırakılmış. Ağabeyimin ifadesi olmadığı için şahıs serbest bırakıldı" dedi.

"Bize ilk önce iki aracın ağabeyime çarptığı söylendi"

Kazada 2 aracın karıştığı iddiasına cevap veren Uğur Demirkıran, kazaya karışan 2 aracın olmadığı ve görgü tanıklarının ifadesine göre kazayı gerçekleştiren bir aracın olduğunu aktardı. Demirkıran, "Ağabeyimin durumunun nasıl olacağı belli değil. Yatalak, engelli veya felç mi kalacak bilmiyoruz. Bizim önceliğimiz ağabeyimin sağlığı. Bize ilk önce iki aracın ağabeyime çarptığı söylendi. Önce biri sonra biri vurdu denildi. Fakat olay yerindeki görgü tanıkları tek aracın olduğunu söyledi. Hatta ağabeyime çarpan araç hareket etmeye çalışmış. Ama oradaki vatandaşlar onun gitmesine izin vermemiş. Sağlık ekipleri, polis ve olay yeri incele ekibi gelmiş tutanaklar tutulmuş" ifadelerini kullandı.

"Adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz"

Adli sürecin devam etmesi için abisinin uyanmasını beklediklerini söyleyen Uğur Demirkıran, "Çarpan şahısta genç bir arkadaş. Kimse kimsenin canını yakmak istemez. Ama bir insan bu hale getirilip ortadan kaybolunmaz. Yani bu süreçte destek beklerdik. Yakınları geldi geçmiş olsun demek için. Fakat daha yakınlarında gelip geçmiş olsun demelerini beklerdik. Hak ne ise o olsun. Ağabeyim entübe olduğu için kaza ile ilgili adli işlemler için ağabeyimin uyanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

5 yaşındaki kızının unuttuğu oyuncağı almaya gitmişti, kazada ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 yaşındaki kızının unuttuğu oyuncağı almaya gitmişti, kazada ağır yaralandı - Son Dakika

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