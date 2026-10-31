5 yıl önce boşandığı eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın Ankara'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

5 yıl önce boşandığı eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın Ankara'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
5 yıl önce boşandığı eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın Ankara\'da defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 yıl önce boşandığı eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın Ankara\'da defnedildi
Haber Videosu

Ankara Yenimahalle'de eski eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadının cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken, 5 yıl önce boşandığı eski eşinin aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Ankara'da eski eşi Doğan Yavuz (56) tarafından tabancayla öldüren Aynur Ekici (49), Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, 5 sene önce boşandığı eşi Aynur Ekici'yi takıntı haline getiren ve sürekli barışmak için rahatsız eden Doğan Yavuz, Ekici'nin sahibi olduğu terziye gitti. Yavuz, tartıştığı Ekici'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Yavuz tarafından tabancayla vurulan Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekici'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Ahmet EfendiKarşıyaka3. SayfaAnkaraKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:50
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:32:00. #.0.3#
SON DAKİKA: 5 yıl önce boşandığı eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın Ankara'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android