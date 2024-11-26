50 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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50 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da FETÖ ve PKK/KCK kapsamında 50 şüpheli için gözaltı kararı alındı, operasyon 19 ilde gerçekleşecek.

26.11.2024 08:52
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Öte yandan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı -sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi bildirildi.

Her iki soruşturma kapsamında toplam 50 şüphelinin, 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 50 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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