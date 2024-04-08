53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Çember operasyonuyla yakalandı
Bursa'da çeşitli suçlardan aranması olan şahıslara yönelik operasyon, onlarca kişi gözaltına alındı
53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı
BURSA - Bursa'da Çember 16 operasyonu kapsamında aranan onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi de bulunuyor. Ekipler hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Aranan Şahıslar Büro Amirliği (İnfaz Büro) ekiplerince, Çember 16 operasyonu çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, şüphelilerin evlerini tek tek tespit edip operasyon düzenledi. Son 10 günde onlarca aranan kişi yakalanırken, aralarında hırsızlık suçundan 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, yağma suçundan 23 yıl 3 ay cezası bulunan Z.A, yine hırsızlık suçundan 28 yıl 4 ay cezası bulunan F.K ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan M.T. dikkat çekti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdiler.
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