56 Gündür Kayıp: 76 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 5 Haziran'da evinden çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den tam 56 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 5 Haziran Perşembe günü Maha Yaylası'ndaki evinden mevlide katılmak için yaya olarak ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karadeniz'in yakınları durumu önce komşularla birlikte araştırdı, sonuç alamayınca ise Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

Son görüntüsü güvenlik kamerasında

Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, Karadeniz'in evinden ayrıldıktan kısa süre sonra bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda arama çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırıldı. Ancak Karadeniz'in gitmeyi planladığı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlit programına hiç ulaşmadığı ortaya çıktı.

Bölgedeki aramalar sonuçsuz kaldı

Yaşlı adam için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, komando birliklerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sarp arazi, ormanlık alanlar ve geçiş güzergahları günlerce taranırken, iz takip köpeklerinin desteğiyle yapılan çalışmalardan da bir sonuç alınamadı. 56 gündür Hüseyin Karadeniz'den hala haber alınamazken, ailesi ve ekiplerin umutlu bekleyişi sürüyor. - ANTALYA