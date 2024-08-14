59 İlde Zehir Tacirleri Operasyonu - Son Dakika
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59 İlde Zehir Tacirleri Operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 3 ton 746 kg uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

14.08.2024 09:20
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59 ilde zehir tacirleri operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " 59 İlde zehir tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik -32" operasyonlarında; 3 Ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 Bin 90 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "59 İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında; 3 Ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 59 İlde zehir tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik -32" operasyonlarında; 3 Ton 746 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve

46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Kırklareli, Kocaeli, Samsun, Bitlis, Konya, Edirne, Balıkesir, Ordu, Mersin, Kilis, Kayseri, Bolu, Sakarya, Van, Kütahya, Yalova, Kahramanmaraş, Trabzon, Aksaray, Çorum, Isparta, Batman, Aydın, Denizli, Mardin, Giresun, Kırşehir, Osmaniye, Yozgat, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Muğla, Düzce, Iğdır, Rize, Şırnak, Siirt, Hatay, Malatya, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Bilecik, Elazığ, Kars, Tokat, Uşak, Zonguldak ve Niğde olmak üzere 59 ilde "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 208,5 kg metamfetamin, 149,5 kg esrar, 65 kg kokain, 50 kg eroin ve 33 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 sokak satıcısı yakalandı. 43'ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 Ton 198 kg skunk ele geçirildi.

23 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 710,5 kg skunk ele geçirildi. 6 sokak satıcısı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 292 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 244,5 kg skunk ele geçirildi. 7 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;133,5 kg skunk, 8 kg metamfetamin ele geçirildi. 16 sokak satıcısı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;124 kg 650 gr skunk, 79 kg esrar ve 492 bin 479 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 sokak satıcısı yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 87 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52,5 kg skunk, 46 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada; 50 kg metamfetamin ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;47 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 136 kg skunk ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;30 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;237 bin 16 adet uyuşturucu hap, 12 kg skunk ele geçirildi. 8 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 59 İlde Zehir Tacirleri Operasyonu - Son Dakika

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