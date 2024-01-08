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6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak çarptığı ağacı yerinden sökerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 10.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 BHY 681 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 44 AAZ 984 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle orta refüje savrulan minibüs çarptığı ağacı yerinden sökerken, 4 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı
08.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:08
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6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak çarptığı ağacı yerinden sökerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 BHY 681 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 44 AAZ 984 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle orta refüje savrulan minibüs çarptığı ağacı yerinden sökerken, 4 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 aracın karıştığı zincirleme kazada: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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