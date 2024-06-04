6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti - Son Dakika
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6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ailenin 8 yıldır beslediği husky cinsi köpek, beşiğinde uyuyan 6 haftalık bebeğe bir anda saldırdı. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırılsa da aldığı derin yaralara daha fazla dayanamayarak can verdi. Olayın ardından köpek, soruşturma için bir hayvan barınağına gönderildi.

04.06.2024 09:24
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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşanan acı olayda ailenin 8 yıllık husky cinsi köpeği, beşiğinde uyuyan 6 haftalık bebeği parçaladı. Bebek Ezra, durumu kritik olarak hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti. Acılı aile ise daha önce hiç kimseye saldırmayan köpeklerinin böyle bir şey yapması karşısında neye uğradığını şaşırdı.

BEŞİĞİNDE UYUYAN BEBEĞE BİR ANDA SALDIRDI

New York Post'un haberine göre, Ezra Mansoor perşembe günü beşiğinde uyuyordu. İddiaya göre ortada hiçbir sebep yokken ailenin 8 yıldır beslediği husky cinsi köpek bir anda Ezra'ya yönelerek saldırmaya başladı. Bebeklerini köpekten zorla kurtaran aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 6 haftalık bebek tam 6 gün hayata tutunmaya çalıştı ancak altı gün sonra aldığı yaralara yenik düşerek hayatını kaybetti. Minik Ezra'nın aldığı darbelerin yanı sıra beyin kanaması geçirerek beyninin şiştiği de öğrenildi.

KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN BEBEĞİN ORGANLARINI BAĞIŞLAYACAKLAR

Bebeğin annesi Chloe Mansoor, ABD yerel haber kanalı WVLT'ye çocuğun annesi olmaktan onur duyduğunu söyledi. "Onun annesi olmak şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi" ifadelerini kullanan anne, bebeğinin organlarını bağışlayarak ihtiyacı olan diğer bebeklere yardım etmeye kararı verdi. Başkalarının hayatlarını kurtarmak için çalışmak, yürek burkan yas sürecinde acılı aileye huzur verdi.

6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

"BU ACININ ÜSTESİNDEN GELMEK ÖMÜR BOYU SÜRECEK"

Acılı anne"Gerçekten tüm aile için dua edin, herkes onu çok sevdi. Şu anda herkesin yas tuttuğunu biliyorum, biz de şu anda yas tutuyoruz ve bunun üstesinden gelmek ömür boyu sürecek bir süreç olacak" dedi.

KÖPEK HAYVAN BARINAĞINA GÖNDERİLDİ

Saldırgan köpek daha sonra Knox İlçesi Şerif Ofisi'nin soruşturması sırasında bir hayvan barınağına götürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Bebek, Hayvanlar, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti - Son Dakika

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