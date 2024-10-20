6 Yaralı Trafik Kazası Kamerada

3.Sayfa

6 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

Kaza ani saniye saniye kameralarda

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının kaza anı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Ahmet P. yönetimindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Kahta Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış ve meydana gelen kazada araçta bulunan Gülsüm P. (40), Zehra P. (21), Ahmet P. (16), Ayşenur P. (11), Meryem Rümeysa P. yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşanan kaza sonrası kaza anlarına ait kamera görüntüleri otaya çıktı. Kaza öncesi sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin karayolunda sağa sola yalpalandığı daha sonra ise taklalar atarak şarampole yuvarlandığı ortaya çıktı. Kaza anını saniye saniye kaydeden kameralara vatandaşların yardım için koşma anları da yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.