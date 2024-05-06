6 yaşında evlendirilen H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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6 yaşında evlendirilen H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasında istinaf mahkemesi cezayı az bulmuştu. Sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık avukatlarının mazeret sunması nedeniyle duruşma ertelendi. 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli duruşmada hazır edilirken, tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının mazeret sunmaları nedeniyle duruşma, 10 Haziran tarihine ertelendi. Ne olmuştu? 30 Ocak 2023 tarihinde 6 yaşında H.K.G'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma gerçekleşti. Dosyaya yayın yasağı ve gizlilik kararı getirildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.05.2024 22:19
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6 yaşında evlendirilen H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında

İSTANBUL - 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasında istinaf mahkemesi cezayı az bulmuştu. Sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık avukatlarının mazeret sunması nedeniyle duruşma ertelendi.

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli duruşmada hazır edilirken, tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının mazeret sunmaları nedeniyle duruşma, 10 Haziran tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

30 Ocak 2023 tarihinde 6 yaşında H.K.G'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma gerçekleşti. Dosyaya yayın yasağı ve gizlilik kararı getirildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 6 yaşında evlendirilen H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında - Son Dakika

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