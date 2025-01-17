7 katlı binanın korna sesiyle yerle bir olduğu anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinasıyla kolonlarına zarar verilen 7 katlı binanın korna sesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinasıyla kolonlarına zarar verildikten sonra korna sesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 7 Katlı Bina Yıkımı Korna Sesiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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