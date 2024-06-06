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7'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 12 katlı apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün Topçular Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Berkay Büyükgöz, 7. kattaki evlerinin balkonundan çimenlik alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.