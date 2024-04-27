70 Metreden Şarampole Uçan Sürücü Ölümden Döndü - Son Dakika
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70 Metreden Şarampole Uçan Sürücü Ölümden Döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücü, bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metrelik bir şarampole uçtu. Otomobil taklalar atarak şarampolde ilerlerken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın ardından polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bu kaza, 5 gün önce aynı yerde meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı bir diğer kaza ile benzerlik gösteriyor.

27.04.2024 20:00
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Otomobili ile 70 metreden şarampole uçan sürücü ölümden döndü

5 gün arayla aynı yerde ikinci kaza

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

Olay Safranbolu - Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan E.V. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 70 Metreden Şarampole Uçan Sürücü Ölümden Döndü - Son Dakika

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