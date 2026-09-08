71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 424'ü tutuklandı - Son Dakika
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71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 424'ü tutuklandı

71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 424\'ü tutuklandı
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Denizli'nin de arasında olduğu 71 ilde 10 gün süren uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 2 ton 367 kilo uyuşturucu ve 4 milyon 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 424'ü tutuklandı, 93'ü hakkında adli kontrol uygulandı.

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 894 şüpheli yakalandı. 10 günlük operasyon kapsamında, 2 ton 367 kilo uyuşturucu madde ve 4 milyon 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. 10 gün süren operasyonlar kapsamında toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza hammaddesi de yer aldı. Operasyonlarda toplam 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424'ü tutuklanırken, 93 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. Operasyonların yürütülmesinde bin 345 ekip ve 3 bin 360 personel görev aldı. Çalışmalara ayrıca 11 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpeği destek verdi.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilen 71 il arasında Denizli'nin yanı sıra Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 424'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 894 şüpheli yakalandı, 424'ü tutuklandı - Son Dakika
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