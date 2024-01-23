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72 yaşındaki kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı personeli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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72 yaşındaki kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı personeli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki kadını darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan hasta nakil ambulansı şoförü Murat U., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, evdeki altınları çalmak amacıyla eve girdiği ve cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

72 yaşındaki kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı personeli adliyeye sevk edildi
23.01.2024 - 22:51,
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Eşi ve oğlu tarafından evde ölü bulunan 72 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün akşam saatlerinde eşi ve oğlu tarafından evlerinde ölü bulunan 72 yaşındaki Safinaz Ayten'in, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz Ayten, akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri, Safinaz Ayten'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz Ayten'in, yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz Ayten'in, boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Ayten'in cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Hırsızlık, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 72 yaşındaki kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı personeli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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