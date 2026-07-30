73 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
İnegöl'de kasten yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki Ahmet T. yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ahmet T.'nin (73) yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Ahmet T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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