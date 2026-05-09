77 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Nakledildi

Bahçesaray ilçesinde solunum yetmezliği yaşayan 77 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören M.T. (77) isimli hastanın durumu ağırlaşınca, ileri tetkik ve tedavi için Van merkeze sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ulaşımının zaman alacağı değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter ambulans talebinde bulunuldu. İlçeye kısa sürede ulaşan hava ambulansına alınan solunum yetmezliği hastası M.T., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. - VAN