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8+1 Taksiciler İBB'yi Protesto Etti

8+1 Taksiciler İBB\'yi Protesto Etti

Fatih Saraçhane'de toplanan 8+1 taksi sahipleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ederek mağduriyetlerini dile getirdi. 3 temsilci, İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüştü ve taleplerinin UKOME toplantısında ele alınacağı sözünü aldı.

26.02.2025 13:00  Güncelleme: 13:03
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Fatih Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplanan 8+1 taksi sahipleri, mağdur olduklarını belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüşen 3 temsilci, segment serbestliği ve kiralama modelinin UKOME toplantısında gündemde olacağının sözünü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan UKOME toplantısının ardından daha önce minibüs olarak çalışan ve atıl duruma düşen bin 755 araç 8+1 taksiye çevrilmişti. Alınan kararın ardından bu taksilere rağbet olmamış ve daha sonrasında alınan kararla bazı araçlar normal taksiye çevrilmişti. İş yapamadığını dile getiren 750 taksi esnafına, problemin 27 Şubat 2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacaklarının sözü verildi. Sorunun gündeme alınmadığını öğrenen 8+1 mağdurları, Saraçhane binası önünde İmamoğlu'nu protesto etti. Ardından oda başkanı eşliğinde 3 temsilci, İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüşerek taleplerini iletti. Bunun üzerine yarınki UKOME toplantısında segment serbestliği ve kiralama modelinin UKOME toplantısında gündemde olacağının sözü verildi. Görüşme sonrası dışarı çıkıp açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz durumu taksicilere bildirdi. Alagöz ayrıca UKOME gündemini hazırlayan daire başkanını da arayarak konuyu teyit etti.

"Segment serbestliği şartımız kabul gördü"

Açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, "Geçen hafta UKOME gündemine aldık. Dün bir pürüz yaşandı. Sebebi belediyemizin bir kısım aracı esnafların kendi bünyesinde kiralama modeliyle alakalıydı. Onun da alt yapısı yapılmadığı için 'bir dahaki UKOME gündemine alalım' dediler. Biz de tepki gösterdik. Bugün de buraya toplanma nedenimiz bu. Genel sekreter yardımcısı ile görüştük. Yarın gündemdesiniz. Segment serbestliği şartımız kabul gördü. Belediye kurumsal anlamda kiraya verilmek istenen araçları kiralayacak. Kiralama modeli yapacaklar ancak segment serbestliği olacak. UKOME'yi yöneten İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüştük. Gündem şuan hazır olmadığı için tereddütlerimiz var" diye konuştu.

UKOME gündemini hazırlayan daire başkanını arayıp sesini hoparlöre veren Emin Alagöz " Merhabalar. Gökhan başkanım arayıp gündemde olacağını söyledi. O yüzden gündeme ekleyeceğiz" şeklinde başkanın konuşmasını alandaki taksicilere dinletti. Oda Başkanı Alagöz, "Yarın herkes sekment serbestliğini alıp ekmeğine kavuşacak" ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 8+1 Taksiciler İBB'yi Protesto Etti - Son Dakika

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