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Hamile kadının ölümünde kocaya tutuklama

Hamile kadının ölümünde kocaya tutuklama
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının kocası, çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürme’ ve ’intihara yönlendirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının kocası, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 8 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S.'nin abisi B.S.'yi de darp etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yaşanan olay sonrası soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Ferdi S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Ferdi S., 'kasten öldürme' ile 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Adli Tıp, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadının ölümünde kocaya tutuklama - Son Dakika

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