8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı - Son Dakika
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8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı

8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolar tutarında 70 bin adet lolipop siparişi verdi. Anne, "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum" diye konuştu.

07.05.2025 20:58
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ABD'de Kentucky eyaletinde yaşayan Holly LaFavers adlı kadın evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.

70 BİN LOLİPOP SİPARİŞİ VERDİ

LaFavers, 8 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak amacıyla cep telefonundan 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendiğini belirtti.

MALİYETİ 4 BİN DOLAR

Siparişte yer alan 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan 8 koliyi ise iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen LaFavers, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu dile getirdi.

"O AN BAYILACAK GİBİ OLDUM"

LaFavers, "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum." ifadesini kullandı. Çevrim içi satış şirketi Amazon ve banka ile gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kentucky, 3-sayfa, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı - Son Dakika

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