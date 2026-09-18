8 yıl önce işlenen çifte cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 yıl önce işlenen çifte cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 yıl önce işlenen çifte cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen Esat Sönmez ile Özkan Türker davasının 3’üncü duruşması görüldü.

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen Esat Sönmez ile Özkan Türker davasının 3'üncü duruşması görüldü.

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) davası Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktullerin ailesi ve avukatları ile tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç., İhsan Can Ö. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktullerin aileleri, suçluların cezalandırılmasını istedi.

"Maktul bana kardeşimden yakındı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İhsan Can Ö., "Benim olayla ilgim yoktur. Maktul bana kardeşimden yakındı. Ben olay anında evimdeydim. Evimdeki kamera kayıtları söyledikleri doğruluyor. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: İHA
GaziantepGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:31:21. #.0.2#
SON DAKİKA: 8 yıl önce işlenen çifte cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement