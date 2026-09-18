8 yıl önce işlenen çifte cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen Esat Sönmez ile Özkan Türker davasının 3'üncü duruşması görüldü.

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) davası Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktullerin ailesi ve avukatları ile tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç., İhsan Can Ö. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktullerin aileleri, suçluların cezalandırılmasını istedi.

"Maktul bana kardeşimden yakındı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İhsan Can Ö., "Benim olayla ilgim yoktur. Maktul bana kardeşimden yakındı. Ben olay anında evimdeydim. Evimdeki kamera kayıtları söyledikleri doğruluyor. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatmıştı.