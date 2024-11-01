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Susuz'da 80 yaşındaki kadın dere kenarında ölü bulundu.

Kars'ın Susuz ilçesinde, 80 yaşındaki Naciye Alioğlu dere kenarında ölü bulunurken, Alioğlu'nun yapılan ilk incelemesinde vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı ve Alzheimer hastası öğrenildi.

Olay Susuz'a bağlı Büyük Çatak köyünde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Naciye Alioğlu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince bölge de geniş çaplı arama başlatıldı. Saat 14.00 sıralarında Naciye Alioğlu'nun köyün 300 metre uzağındaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Alioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Alioğlu'nun yapılan ilk incelemesinde vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı ve Alzheimer hastası öğrenildi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS