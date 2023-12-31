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80 yaşındaki kayıp kişi 28 saat sonra sağ salim bulundu - Son Dakika
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80 yaşındaki kayıp kişi 28 saat sonra sağ salim bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden ve kaybolan 80 yaşındaki Ali Başaran, 28 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu. Başaran'ın ailesi, kaybolması üzerine AFAD ve arama kurtarma ekiplerine haber vermişti. Gece boyunca yapılan aramalarda Başaran'a ulaşılamamış, ancak sabah saatlerinde dağın yüksek kesiminde bir kayalıkta otururken bulunmuştur. Başaran, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesiyle birlikte evine dönmüştür.

80 yaşındaki kayıp kişi 28 saat sonra sağ salim bulundu
31.12.2023 - 13:43,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden ve kaybolan 80 yaşındaki Ali Başaran 28 saat sonra sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak üzerinde yaşamını sürdüren 80 yaşındaki Ali Başaran dün sabah saatlerinde ormana mantar aramaya gitti. Hava kararmasına rağmen geri dönmeyen Başaran'ı ailesi merak ederek 112 Acil çağrı üzerinden AFAD'a ulaştı. AKUT ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri akşam saatlerinden kurtarma operasyonuna çıkarak tüm ormanlık ve makilik alanı aramaya başladı. Gece geç saatlerine kadar arama yapan ekipler Başaran'dan bir ize rastlayamadı. Sabah erken saatlerde tekrar aramaya başlayan kurtarma ekipleri Başaran'ı dağın yüksek kesiminde bir kayalıkta otururken buldu. Geceyi ağaçların arasında uyuyarak geçiren Başaran dağdan yaklaşık 3 saatte indirildi. Ailesi gözü yaşlı bir şekilde Başaran'ı karşıladı. Tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri Başaran'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Durumunun iyi olduğu görülen Başaran bir daha mantar toplamaya gitmeyeceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Ali Başaran, Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 80 yaşındaki kayıp kişi 28 saat sonra sağ salim bulundu - Son Dakika


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