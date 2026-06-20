9. Gününde Kaybolan Genç İçin Aramalar Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan 26 yaşındaki gencin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Haziran'da Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'na yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ın (26) bulunması için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 20 Haziran itibarıyla 9'uncu gününde sürüyor.

Arama faaliyetlerine Çenger Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD Arama Kurtarma Ekibi, polis dalgıç ekibi, UMKE Kurtarma Ekibi ile Devlet Su İşlerine ait iş makineleri katılıyor.

Aramalar karada ve suda sürüyor

Ekipler, karada ve suda aralıksız sürdürdükleri çalışmalarını, kayıp kişinin kaybolduğu bölge olarak değerlendirilen Karakaya Mahallesi'ndeki DSİ bendi ile Odaönü Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait Ulugüney Pompa İstasyonu arasında kalan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağı ile pompa istasyonu çevresindeki gölet alanında yoğunlaştırdı. - ANTALYA