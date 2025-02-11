9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir merkezli operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ve silahlar ele geçirildi.

11.02.2025 09:30
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Eskişehir merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir merkezli 9 farklı ilde suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahisle alakalı soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, ateşli silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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