94 yaşındaki kolon kanseri hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

94 yaşındaki kolon kanseri hastası sağlığına kavuştu

94 yaşındaki kolon kanseri hastası sağlığına kavuştu

Malatya'da yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek'e kolon kanseri teşhisi konuldu. Başarılı bir operasyon geçiren Yüksek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane çalışanları ve doktorlara teşekkür eden Yüksek, 65 yaş üstü hastaların kanserden korkmaması gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, kolon kanseri tanısı konulan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 94 yaşındaki Mehmet Yüksek'e bir buçuk yıl önce rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tanısı kondu. Tanı sonrası hızlıca tedavisine başlanan yaşlı adam başarılı bir operasyon geçirirken, daha sonra operasyona bağlı oluşan fıtık oluştu. Yeniden tedavi altına alınan Yüksek geçirdiği son operasyonla tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek evine döneceği için sevinçli olduğunu kaydederek, süreç içerisinde kendine yardımcı olan tüm hastane çalışanları ile doktorlara teşekkür etti. Mehmet Yüksek'in operasyonlarını gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül ise Yüksek'in tedavi sürecine dair bilgiler paylaşarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastaların ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Gül, 65 yaş üstü hastaların kanserden korkmaması gerektiğini aktararak erken tanının önemine vurgu yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Mehmet Yüksek, Operasyon, Malatya, Hastane, Operasyon, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 94 yaşındaki kolon kanseri hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: 94 yaşındaki kolon kanseri hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement