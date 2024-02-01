AB Tarım Politikalarına Karşı Çiftçilerin Gösterisi Devam Ediyor

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına karşı Brüksel'de gösterilerini sürdüren çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.
AB liderlerinin Ukrayna'ya yardım konulu zirve için bir araya geldiği Brüksel'de, çiftçilerin protestosu devam ediyor. AP binasının önünde bulunan çiftçiler, yola döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi. "Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, AP binasına yumurta ve taş fırlattı. AB liderlerinin zirve için bulunduğu Avrupa Konseyi Genel Merkezi'nde ise çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı.
"Çelişkili politikalardan vazgeçin" çağrısı
Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor. - BRÜKSEL
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