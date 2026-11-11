ABD Adalet Bakanlığı, RAF Fairford saldırı planı dahil 3 kişiye 8 suçlama yöneltti - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, RAF Fairford saldırı planı dahil 3 kişiye 8 suçlama yöneltti

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ABD Adalet Bakanlığı, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 20 saldırı girişimine karıştıkları ve İran bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi hakkında 8 ayrı suçlama içeren iddianame hazırladı. İddianamede İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nü hedef alan saldırı planı da yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 20 saldırı girişimine karıştıkları ve İran bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi hakkında 8 ayrı suçlamayı içeren iddianame hazırladı.

ABD ve Avrupa'da İran bağlantılı olduğu öne sürülen saldırı planlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford Hava Üssü'nü hedef alan saldırı planının da aralarında bulunduğu bir dizi eylemle bağlantılı 3 kişi hakkında suçlamalarda bulunulduğunu açıkladı. İran-Irak çifte vatandaşı Muhammed Baqer Saad Davud al-Saadi, İran vatandaşı Mohsen Mohajeri ve Irak vatandaşı Muhammed Ali al-Hassani hakkındaki suçlamalar, Manhattan Federal Mahkemesi'nde gizliliği kaldırılan ek iddianamede ayrıntılı olarak yer aldı. New York ABD Savcısı Jamie McDonald, "Bu sanıklar, Avrupa ve ABD'deki Yahudi topluluklarını ve ABD askerlerine ev sahipliği yapan İngiliz askeri üssü RAF Fairford'u hedef alan, İran'la bağlantılı terör örgütleri adına bir terör kampanyasının organize edilmesine yardımcı oldu. İran'ın ve İran destekli terör örgütlerinin Amerika ve müttefiklerimize yönelik oluşturduğu tehdit varsayımsal değil, son derece gerçektir" dedi.

"Sekiz ayrı suçlamayı içeren bu iddianame, İran'ın terör saldırıları gerçekleştirme kararlılığını gösteriyor"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise yaptığı açıklamada, "8 ayrı suçlamayı içeren bu iddianame, İran'ın Avrupa ve ABD'de terör saldırıları gerçekleştirme kararlılığını gösteriyor" dedi.

3 kişiden birinin gözaltında bulunduğu sırada "gelecekteki şiddet eylemlerine yardımcı olmak amacıyla şifreli mesajlar gönderdiğinin iddia edildiğini" söyleyen Patel, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran destekli Irak milis grubu Ketaib Hizbullah'ı desteklemek amacıyla yaklaşık 20 saldırı girişiminde yer aldıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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