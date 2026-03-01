ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti

ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti
01.03.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, 3 ABD askerinin öldüğünü ve İran'ın USS Abraham Lincoln'u vurduğunu yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a ait bir savaş gemisinin ABD güçleri tarafından vurularak batırıldığını aktararak, "İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvet, Epic Fury Operasyonu'nun başlangıcında ABD güçleri tarafından vuruldu. Gemi şu anda Umman Körfezi'nin dibinde. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, IRGC ve polis mensupları silahlarınızı bırakmalısınız. Gemiyi terk edin" dedi.

3 ABD askeri öldü

CENTCOM, ayrıca Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, "Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmekte ve müdahale çabalarımız sürmektedir" dedi..

ABD, İran'ın USS Abraham Lincoln açıklamasını yalanladı

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füze ile vurduğu yönündeki açıklamasını yalanladı. CENTCOM, "Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile. Lincoln, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak için CENTCOM'un operasyonunu desteklemek üzere uçakları havalandırmaya devam ediyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Abraham Lincoln, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:13:36. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Askeri Çatışmada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.