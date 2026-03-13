ABD B-2 Uçakları İran'a Saldırıda Bulundu
ABD B-2 Uçakları İran'a Saldırıda Bulundu

13.03.2026 22:43
CENTCOM, B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki hedeflere yönelik saldırı için havalandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırıları kapsamında B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının havalandığını açıkladı.

ABD, İsrail ile ortak şekilde İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, ABD ordusuna ait B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının İran'daki hedeflere yönelik saldırılar için havalandığını bildirdi. Açıklamada, "B-2 uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında bir görev için havalandı. Operasyonun amacı, yalnızca İran rejiminin mevcut tehdidini ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma kapasitesini de engellemek" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamasında havalanan bombardıman uçaklarına ait görüntüler yer aldı. - FLORIDA

Son Dakika 3. Sayfa ABD B-2 Uçakları İran'a Saldırıda Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD B-2 Uçakları İran'a Saldırıda Bulundu - Son Dakika
