ABD Başkanı Joe Biden, hafızasının zayıf olduğu iddialarına tepki gösterdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un hazırladığı raporda hafızasının zayıf olduğuna ilişkin ifadelere tepki göstererek, "Hafızam iyi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan gizli belgelerle ilgili yürütülen soruşturmada, Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un hazırladığı 345 sayfalık rapor yayınlandı. Raporda "hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak" nitelendirilen 81 yaşındaki Biden'a herhangi bir suçlama yöneltilmeyeceği belirtildi. Raporda ayrıca Biden'ın oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığına yönelik bilgiler de yer aldı. ABD Başkanı raporda yer alan ifadelere tepki göstererek, hafızasının iyi durumda olduğunu söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Biden, oğlunun ölüm tarihini hatırlayamadığına ilişkin ise "Bunu söylemeye nasıl cesaret eder? Kimsenin bana onun ne zaman öldüğünü hatırlatmasına ihtiyacım yok" dedi.

İsrail- Gazze arasındaki çatışmaların başladığı tarihte özel savcıyla görüşmeler yaptığını belirten Biden, o dönemde uluslararası krizle ilgili çok meşgul olduğunu söyledi. Biden, "Ben iyi niyetliyim ve yaşlıyım. Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırdım" ifadesini kullandı.

Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un hazırladığı rapor, Beyaz Saray'ın herhangi bir düzenleme talebinde bulunmayacağını duyurmasının ardından kamuoyuna açıklanmıştı. Biden'ın belgeleri kasıtlı olarak sakladığının tespit edildiği belirtilen raporda, Biden'ı gizli belgeleri uygunsuz şekilde kullanmaktan mahkum etmenin zor olacağı çünkü görüşmelerde olduğu gibi kendisini jüriye sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacağı belirtilmişti.

Özel Yetkili Savcı Hur, soruşturma kapsamında Biden ile toplam 5 saatlik görüşme gerçekleştirmişti. Savcı, Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı tarihleri ve oğlu Beau Biden'ın ne zaman öldüğünü hatırlayamadığını söylemişti. - WASHINGTON