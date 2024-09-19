ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı - Son Dakika
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ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı

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ABD'de 15 yaşındaki Carly Gregg, annesini öldürmek ve üvey babasını yaralamakla suçlanıyor. Güvenlik kamerası, Gregg'in olaydan sonra sakin davrandığını gösteriyor. Savunma ekibi akıl hastalığı iddiasında bulunuyor ve Gregg'in hafıza kaybı yaşamış olabileceğini öne sürüyor. Mahkemede Gregg'in esrar kullandığı ve ruh sağlığı ilaçları aldığı ortaya çıktı. Suçlu bulunursa müebbet hapis cezası alabilir.

19.09.2024 13:45  Güncelleme: 13:57
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ABD'nin Mississippi eyaletinde şok edici bir cinayet davası görülüyor. 15 yaşındaki Carly Gregg, 14 yaşındayken annesini öldürmek ve üvey babasını yaralamakla suçlanıyor.

Olay günü çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, Gregg'in annesini vurduktan hemen sonra sakin bir şekilde mutfakta dolaştığını ve telefonuyla ilgilendiğini gösteriyor. Gregg'in annesi Ashley Smylie'yi yüzünden vurarak öldürdüğü, ardından üvey babası Heath'i eve çağırdığı ve onu da yaraladığı iddia ediliyor.

Mahkemede ifade veren Heath, eve geldiğinde karısının cesedini gördüğünü ve Gregg'in ona da ateş ettiğini anlattı. Heath, Gregg'i silahı almadan önce durdurabildiğini söyledi.

Gregg'in savunma ekibi, akıl hastalığı savunması yapıyor. Psikiyatrist Dr. Andrew Clark, Gregg'in olay günü hafıza kaybı yaşamış olabileceğini belirtti. Ancak, akıl hastalığının taklit edilme ihtimalini de göz ardı etmedi.

Mahkemede ayrıca Gregg'in esrar kullandığı ve ruh sağlığı sorunları için ilaç aldığı da ortaya çıktı. Cinayet, cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlamalarıyla yargılanan Gregg, suçlu bulunursa müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı
ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı
ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı
ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı
ABD\'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cem koza:
    Böyle haberleri vermeyin artık ya Elin gevurunda olan bişey insanların bilinç altına atıyorsunuz böyle şeyleri zaten toplumda ahlak bilinci zayıfladı 7 1 Yanıtla
  • Engin Tutum:
    Mansette 14 Haberde 15 yasinda,her baslığınız böyle,haberi okurken ne ara buyuyo bunlar 2 0 Yanıtla
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