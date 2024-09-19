ABD\'de 14 yaşındaki kız annesi öldürüp üvey babasını yaraladıktan sonra sakin bir şekilde arkadaşına mesaj attı

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Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

ABD'nin Mississippi eyaletinde şok edici bir cinayet davası görülüyor. 15 yaşındaki Carly Gregg, 14 yaşındayken annesini öldürmek ve üvey babasını yaralamakla suçlanıyor.

Olay günü çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, Gregg'in annesini vurduktan hemen sonra sakin bir şekilde mutfakta dolaştığını ve telefonuyla ilgilendiğini gösteriyor. Gregg'in annesi Ashley Smylie'yi yüzünden vurarak öldürdüğü, ardından üvey babası Heath'i eve çağırdığı ve onu da yaraladığı iddia ediliyor.

Mahkemede ifade veren Heath, eve geldiğinde karısının cesedini gördüğünü ve Gregg'in ona da ateş ettiğini anlattı. Heath, Gregg'i silahı almadan önce durdurabildiğini söyledi.

Gregg'in savunma ekibi, akıl hastalığı savunması yapıyor. Psikiyatrist Dr. Andrew Clark, Gregg'in olay günü hafıza kaybı yaşamış olabileceğini belirtti. Ancak, akıl hastalığının taklit edilme ihtimalini de göz ardı etmedi.

Mahkemede ayrıca Gregg'in esrar kullandığı ve ruh sağlığı sorunları için ilaç aldığı da ortaya çıktı. Cinayet, cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlamalarıyla yargılanan Gregg, suçlu bulunursa müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.