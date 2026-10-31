ABD'de 2 Çin vatandaşı Pekin adına casusluktan 30 ay hapse çarptırıldı

ABD'de 2 Çin vatandaşı, Pekin adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 30 ay hapse mahkum edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin vatandaşı 40 yaşındaki Liren Ryan Lai ve 39 yaşındaki Yuance Chen'in Çin hükümetinin ajanı olarak hareket etmek ve yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek suçlarından 30 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. İkilinin Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) yönlendirmesi ve kontrolü altında ABD'de gizli istihbarat faaliyetleri yürüttüğü, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili bilgiler karşılığında gizli teslimat şeklindeki nakit ödemeleri kolaylaştırdığı, ABD askeri personeli ve tesisleri hakkında bilgi topladığı, ABD ordusu içinden potansiyel istihbarat kaynaklarını devşirme çabalarına yardımcı olduğu aktarıldı.

ABD Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, "Liren Lai ve Yuance Chen, Çin istihbarat operasyonlarını destekleyerek ve ABD'de eleman devşirerek ABD ulusal güvenliğini baltalamayı amaçlayan uzun soluklu bir planın parçalarıydı. Çin'in talimatıyla gerçekleştirilen Lai ve Chen'in faaliyetleri, kapsamlı ve küstayçaydı. Ulusal Güvenlik Bölümü, bu tür casusluk faaliyetlerine yardım eden veya yataklık eden herkesi eylemlerinde sorumlu tutmaya kararlıdır" denildi.

Lai ve Chen'in 27 Haziran 2025'te FBI operasyonuyla gözaltına alındığı, Temmuz 2025'te mahkeme tarafından tutuklandığı hatırlatıldı.

Detaylar

Mahkeme belgelerine göre Lai ve Chen, Mayıs 2021'den itibaren Çin'in dış istihbarat kolu olan Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın ajanları olarak görev yapmaya başladı. ABD'ye turist vizesiyle gelen Lai, daimi oturma iznine sahip Chen'i plana dahil etti ve başlangıçta Chen ile istihbarat görevlileri arasında aracı olarak görev yaptı. İkili, Mayıs 2022'de Çin'den 10 bin dolarlık gizli para transferini kolaylaştırdı ve ABD'de bulunan kişilere parayı belirli bir yere bırakmalarını, oradan da başka birinin almasını emretti. İkili daha sonra benzer bir operasyon daha gerçekleştirerek 20 bin dolarlık bir ödemenin yapılmasını sağladı.

Chen ve Lai ayrıca bir deniz tesisinin, asker adaylarının ve aktif görevdeki denizcilerin fotoğraflarını elde etmek de dahil olmak üzere başka casusluk faaliyetlerinde de bulundu.

Sanıkların kendilerine yöneltilen "önceden haber vermeden yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek için komplo kurmak" ve "önceden haber vermeden yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek" suçlamalarını kabul ettiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump Ağustos ayının sonlarından yaptığı açıklamada Çin'in ABD'yi gözetlediğini bildiğini belirterek, "Biz de onları gözetliyoruz" demişti.