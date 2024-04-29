ABD'de Filistin Yanlısı Gösteriler: Yale Üniversitesi'nde 50 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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ABD'de Filistin Yanlısı Gösteriler: Yale Üniversitesi'nde 50 Öğrenci Gözaltına Alındı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto eden öğrencilere polis sert müdahalede bulunarak 50 öğrenciyi gözaltına aldı. ABD genelindeki üniversitelerde başlayan Filistin yanlısı gösterilerde ise polis sert müdahalelerle yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı ve yaklaşık 900 gözaltı gerçekleşti. Öğrenciler, İsrail'e silah satan şirketlerle ilişkilerin kesilmesini talep ediyor.

29.04.2024 10:21
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ABD'nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sert müdahalede bulunan polis, 50 öğrenciyi gözaltına aldı. New Orleans'ta turistik bir meydanda gerçekleştirilen gösteride ise 10 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

ABD'de Filistin yanlısı gösteriler sürüyor. Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan gösteriler yankı uyandırıyor. Polisin sert müdahalelerine rağmen geri adım atmayan öğrenciler, İsrail'e ve destekçilerine tepki gösteriyor. ABD'li yetkililer ise gösterileri "düşünce özgürlüğü" olarak ifade etse de ABD polisi Filistin yanlısı protestolarda sert müdahalelerle yüzlerce kişiyi gözaltına alıyor. Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi kampüsünde kamp kuran Filistin destekçilerine müdahale eden ABD polisi, 50 öğrenciyi gözaltına aldı. İsrail saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişinin kurduğu çadırları dağıtan polis, yeni çadır kurmaya çalışan öğrencilerin etrafında barikat kurdu.

New Orleans'ta 10 gözaltı

Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde ise polis, turistler arasında popüler olan Jackson Meydanı'nda düzenlenen Filistin yanlısı bir protesto sırasında 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin, kapanış saati 19.00 olan meydanı boşaltmaya çalıştığı ancak, göstericilerin çıkmayı reddettiği öğrenildi.

Üniversitelerde 18 Nisan'dan bu yana yaklaşık 900 gözaltı

New York merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan ve ülke geneline yayılan Filistin yanlısı gösterilerde şimdiye kadar yaklaşık 900 Filistin destekçisi gözaltına alındı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden gösterilerde kamp kurarak İsrail'in saldırılarına son vermesi yününde çağrılar yapan öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. California, Georgia ve Teksas'taki üniversiteler olmak üzere birçok üniversitenin öğretim üyeleri de öğrencilere desteklerini açıkladı.

Colombia Üniversitesi'ndeki gösteriye Yahudi topluluğu destek verdi

New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsünde öğrenciler polis müdahalesine rağmen gösterilerine devam ediyor. İsrail'e tepki gösteren öğrencilere, Ortodoks Yahudi topluluğu üyeleri, ellerinde "Özgür Filistin" yazan pankartlarla destek verdi. - CONNECTICUT

Kaynak: İHA

New Orleans, Connecticut, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Filistin Yanlısı Gösteriler: Yale Üniversitesi'nde 50 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Filistin Yanlısı Gösteriler: Yale Üniversitesi'nde 50 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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