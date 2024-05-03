ABD'de ölen Adanalı fenomenin mezarı açılacak - Son Dakika
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ABD'de ölen Adanalı fenomenin mezarı açılacak

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak. Taktaş'ın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi bulunması nedeniyle ailesi Adana Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Avukat Fethi Öksüz, mezarın Pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

03.05.2024 00:31
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ABD'de ölen Adanalı fenomenin mezarı açılacak

ADANA - ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile Yağmur Taktaş'ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş'ın ailesinin yeniden otopsi yapılması konusunda da işlemleri başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz ise mezarın Pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de ölen Adanalı fenomenin mezarı açılacak - Son Dakika

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