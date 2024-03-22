ABD'de Sıcak Hava Balonu Elektrik Tellere Çarptı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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ABD'de Sıcak Hava Balonu Elektrik Tellere Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı. Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

22.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik tellerine çarptıktan sonra otoyola kenarına düşüp alev aldı, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı. Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Minnesota, İtfaiye, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Sıcak Hava Balonu Elektrik Tellere Çarptı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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