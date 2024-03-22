ABD'de Sıcak Hava Balonu Elektrik Tellere Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik tellerine çarptıktan sonra otoyola kenarına düşüp alev aldı, 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı. Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü. - MİNNESOTA
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Elazığ-Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi. Olayın faili olan Şehri Bakar, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak cezalandırıldı. Şehri Bakar'ın eşi ise cezaevinde bulunuyor.
Diyarbakır'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Duruşmada mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.
Polonya'nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı öğle vakitlerinde de etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Tekkeköy ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ Çorlu'da, plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımı yapan motokurye arasında kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Amerikalı oyuncu Christine Quinn'ın kocası Christian Richard, aile içi şiddet olayıyla ilgili ikinci kez gözaltına alındı. Richard'ın uzaklaştırma emrine uymaması nedeniyle tutuklanması, çiftin yaşadığı sorunların derinliğini ortaya koyuyor. Quinn'in bu durum karşısındaki tepkisi ve gelecekteki adımları merak konusu.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Olayın ardından genç kadın polise teslim olmuştu.
Samsun'da Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Down sendromlu Mehmet ve arkadaşlarının polis olma hayallerini gerçekleştirdi. Mehmet ve arkadaşları, polis otosunda şehir turu attı, telsizle anons geçti ve siren çaldı. Aileler, çocuklarının hayalini gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy'u tabancayla öldüren N.B, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay, Avsallar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fidanboy, tartışma sonucunda tabanca ile vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.
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