ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi. Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi.
Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, bayram alışverişi nedeniyle oluşan yoğunlukta birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, şüpheli görülen araçlar da durdurularak denetlendi. Uygulamalar bayram sonuna kadar yoğun şekilde devam edecek.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firması sahibi, malzeme çaldığını iddia ettiği işçiyi darp edip silahla vurarak yaraladı. Baba serbest bırakılırken, 2 oğlu tutuklandı. Yaralı işçi ise hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve Tofaş araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
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