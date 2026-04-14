ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

14.04.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Irak'taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. El-Hamidavi, ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılarda ve ABD vatandaşlarını kaçırmak gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor.

BİLGİ SAĞLAYANA 10 MİLYON DOLAR

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi’nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

ÜÇ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Açıklamada, Kataib Hizbullah’ın İran destekli bir silahlı grup olduğu ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilerek, grubun ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı kaydedildi.

BAŞKA BİR ÜLKEYE YERLEŞTİRİLME İMKANI DA VERİLİYOR

Açıklamada, el-Hamidavi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin güvenli kanallar aracılığıyla yetkililerle iletişime geçebileceğini bildirilerek, bilgi sağlayan kişilerin belirlenen para ödülüne hak kazanabileceği ve ayrıca güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeye yerleştirilme imkanından da yararlanabileceği aktarıldı. 

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:18
19:58
19:30
19:25
18:57
18:30
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:51:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.