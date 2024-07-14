ABD Federal Soruşturma Bürosu, Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırganın kimliğini açıkladı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimine ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın kimliği 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olarak bildirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki seçim kampanyasında düzenlenen suikast girişimi dünyada şoke etkisine neden oldu. Trump'ın Butler şehrindeki seçim mitinginde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralanmasının ardından soruşturma başlatılırken, detaylar da yavaş yavaş belli oluyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi. Açıklamada, Crooks'un Pensilvanya eyaletinin seçmen kayıtlarına göre Cumhuriyetçi olduğu aktarıldı. FBI, saldırının gerçekleştiği Bethel Park hava sahasının özel güvenlik nedenleriyle derhal kapatıldığını belirtildi.

Dünya liderlerinden tepki yağdı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı sağlam durmalıyız" dedi.

Saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü vurgulayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur. Düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir" açıklamasını yaptı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese silahlı saldırının endişe verici olduğunu söylerken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "Siyasi şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırının kendisini şoke ettiğini aktarırken, Turmp ile yakın zamanda ABD'de görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban dualarının eski ABD Başkanı ile birlikte olduğunu söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise, "Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı, demokrasiyi ve siyasette diyaloğu savunan herkes tarafından şiddetle reddedilmelidir. Bugün gördüklerimiz kabul edilemez" diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump'ı dostu olarak nitelendirerek, eski başkana acil şifalar diledi. Modi, "Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama da saldırının ardından bir açıklama yayımlayarak, ABD demokrasisinde siyasi şiddete kesinlikle yer olmadığını vurgulayarak, Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olmasından dolayı rahatladığını ifade etti. - WASHINGTON