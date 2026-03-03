ABD, İran'a 1700 Hedef Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a 1700 Hedef Vurdu

03.03.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'a yönelik hava saldırılarında 1700'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarında bin 700'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu, "Destansı Öfke Operasyonu" çerçevesinde İsrail ile birlikte İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan saldırılarda bin 700'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi. Başka bir açıklamada ise, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, bölgesel sulardan gece gündüz aralıksız ve ezici bir ateş gücü sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM'un paylaşımında ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden ateşlenen çeşitli güdümlü mühimmatların görüntüleri yer aldı. CENTCOM'un açıklamasında ayrıca Tahran yönetimi "bölgedeki diğer ülkelere azami zarar verme girişiminde bulunmakla" suçlandı. İran'a ait füze fırlatma rampalarının vurulduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "İran rejimi, bölge genelinde azami zararı vermek amacıyla mobil fırlatma rampaları kullanarak ayrım gözetmeksizin füze ateşliyor. ABD güçleri bu tehditleri avlıyor ve özür dilemeden veya tereddüt etmeden onları ortadan kaldırıyor" denildi.

İran'a ait İHA'ların yerde ve fırlatma platformlarında vurulma anlarının da paylaşıldığı bir açıklamada, "İran rejiminin öldürücü insansız hava araçları (İHA) yıllardır Orta Doğu'da bir tehdit oluşturuyor. Bu İHA'lar artık tolere edilebilir bir risk değil" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, İran'a 1700 Hedef Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, İran'a 1700 Hedef Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.