ABD, İsrail\'e milyarlarca dolarlık askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD, İsrail'e milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en büyük desteği aldığı ABD'den yeni bir yardım daha geldi. Washington Post gazetesinin haberine göre, İsrail'in bölgenin güneyindeki Refah kentine düzenlemesi beklenen operasyona ilişkin endişelerini açıkça dile getiren ABD, Tel Aviv'e yapılacak milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi.
Gazetenin ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, yeni silah paketinin bin 800 adet MK-84 bombası ve 500 adet MK-82 bombasının yanı sıra 2008 yılında Kongre tarafından daha büyük bir paketin parçası olarak onaylanan 25 adet F-35'i içerdiği belirtildi. Washington Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam ettik" ifadelerini kullandı.
ABD, uzun süredir müttefiki olan İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yaparken, İsrail geçtiğimiz Temmuz ayında 25 adetlik 3'üncü F-35 filosunu talep etmişti. Yeni gönderilecek filo teslim edildiğinde toplam filo büyüklüğü 75'e ulaşacak. - WASHINGTON
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