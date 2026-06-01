ABD Kuvvetlerine İran Füzeleri Engellendi

İran, ABD'nin dün gece saatlerinde düzenlediği saldırılara bölge ülkelerindeki üsleri hedef alarak misilleme yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, "Dün gece saat 23.00'te (TSİ 07.00) Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesi başarıyla engellendi. Bu füzeler derhal etkisiz hale getirildi ve hiçbir ABD personeli zarar görmedi" denildi.

Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı teyakkuz halinde olmaya devam etmekte ve süregelen ateşkesi desteklerken İran saldırganlığına karşı güçlerini korumayı sürdürecektir" dedi. - WASHINGTON