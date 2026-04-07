ABD'li Gazeteci Irak'ta Serbest Bırakıldı

07.04.2026 20:26
Kataib Hizbullah, kaçırılan ABD'li gazeteci Kittleson'ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Irak'taki İran yanlısı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) başkent Bağdat'ta kaçırılan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ın serbest bırakıldığını ve ülkeyi derhal terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Irak'ta faaliyet gösteren İran yanlısı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) başkent Bağdat'ta bir hafta önce kaçırılan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ın serbest bırakıldığını açıkladı. Kataib Hizbullah'ın güvenlik alanındaki sorumlularından Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak'ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Assaf yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakma kararının Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 'Ulusal tutumlarına duyulan saygı' nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada ayrıca gazetecinin Irak'tan hemen ayrılacağı ifade edildi. Assaf, bu tür bir adımın önümüzdeki günlerde tekrarlanmayabileceğini ve muhtemel bir savaş durumunda şartların farklı gelişmeler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Af Örgütü, gazetecinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu belirterek Irak ve ABD yetkililerine derhal harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Kittleson'ın kaçırılması

On yılı aşkın süredir farklı kurumlar için Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat'ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre Kittleson, zorla bir araca bindirilerek şehirden hızla uzaklaştırılmıştı. Iraklı yetkililer aracı şehir dışındaki bir otoyola kadar takip edebilmiş ve gazeteciyi kaçıranların kullandığı araç kovalamaca sırasında takla atmıştı. Ancak Kittleson'ı kaçıranlar, ABD'li gazeteciyi hızlı bir şekilde hurdaya dönen araçtan çıkararak başka bir araca taşımış ve kaçmayı başarmıştı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve şahsın Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

