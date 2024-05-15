ABD'li müze müdürü zehirli hayvanlarıyla ülkesine döndü - Son Dakika
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ABD'li müze müdürü zehirli hayvanlarıyla ülkesine döndü

ABD\'li müze müdürü zehirli hayvanlarıyla ülkesine döndü

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla salıverilen ABD'li müze müdürü Lorenzo Prendi, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanlarıyla birlikte ülkesine döndü. Prendi'nin valizinde yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti.

15.05.2024 14:27
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Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı sırada, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla salıverilen ABD'li müze müdürü Lorenzo Prendi ilk uçakla ülkesine gitti.

Alınan bilgilere göre, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartıyla salıverilmişti. Her gün imza atma şartı gösterilerek mahkeme tarafından "adli kontrolle" serbest bırakılan New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prendini'nin, duruşmadan çıktıktan bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Mahkemenin, Türkiye'den çıkış yasağı getirilmemesi, adli kontroldeki uygulama hakkında kafalarda soru işareti oluşturdu.

Valizinden endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türü çıkmıştı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılan Prendini'nin valizinde, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti. Türkiye'ye 26 Nisan'da giriş yaptığı tespit edilen ABD'li şüphelinin, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Çevre, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li müze müdürü zehirli hayvanlarıyla ülkesine döndü - Son Dakika

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