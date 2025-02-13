ABD'li Vatandaş Belarus'ta Serbest Bırakıldı

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MİNSK (İHA) – Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Belarus'ta tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, Belarus'ta bir ABD vatandaşı ile iki kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Leavitt, serbest bırakılanların ismini açıklamazken, ABD tarafından finanse edilen Radio Free Europe CEO'su Stephen Capus, serbest bırakılanlardan birinin Kasım 2021'de tutuklanan gazeteci Andrei Kuznechyk olduğunu belirtti. Capus, "Bugün Andrei, eşi Alesya ve iki küçük çocuğu için güzel bir gün. Üç yıldan fazla süren bir aradan sonra, bu aile Başkan Trump sayesinde tekrar bir araya geldi" dedi.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka ise Kuznechyk'in Litvanya'daki ailesinin yanına ulaştığını ifade etti. Tsikhanouskaya, serbest bırakılanlar arasında yer alan aktivist Alena Maushuk'un ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu ve serbest bırakılan üç kişinin de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta olduğunu söyledi.

"Belarus'taki bin 300 siyasi tutuklu serbest bırakılmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın güçlü liderliği, Belarus'ta haksız yere tutuklanan bir ABD'li ve iki siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını sağladı. Litvanya hükümetine iş birliği ve yardımları için teşekkür ediyorum, onlar gerçek bir müttefikimiz. Ayrıca konsolosluk ekibine, Rehine İşleri Özel Başkanlık Temsilcisi Ofisi'ne, Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'na tutukluların serbest bırakılmalarını sağlama çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Belarus'ta ve başka yerlerde bulunan diğer ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamaya kararlıyız. Belarus genelinde hapiste kalan yaklaşık bin 300 siyasi tutuklunun serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Belarus'un karşılıksız bir şekilde ABD vatandaşı Anastassia Nuhfer'i serbest bıraktığını açıklamıştı. - MİNSK