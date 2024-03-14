ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi'ne gemisavar balistik füze fırlattığını, gemilerde hasar meydana gelmediğini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin dün yerel saatle 02.00 ile 16.50 arasında Yemen'de kontrol altında tuttukları bölgeden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, füzenin herhangi bir gemiye isabet etmediği, bu nedenle yaralanma ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Açıklamada, saldırının ardından devreye giren ABD birliklerinin Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan dört insansız hava aracı sistemi ile bir karadan havaya füzeyi imha ettiği belirtildi. Söz konusu silahların bölgedeki ticari gemiler ile ABD Donanma gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ABD birliklerinin bu eylemleri seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği ifade edildi.
Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak kasım ayından bu yana Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. Husilerin saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenirken, ABD ve İngiltere de karşılık olarak Husilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. - SANA
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Yemen'de Husiler Aden Körfezi'ne füze fırlattı - Son Dakika
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Başakşehir'de bir evden yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i yaşı küçük 3 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra asansöre binerek binadan ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çin'in Hebei eyaletindeki bir tavuk restoranında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlama, gaz sızıntısından kaynaklanmış olup, 27 kişi de yaralanmıştır. Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da bir kişi park halindeki midibüsü kundakladığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmasına devam ediyor.
Kars'ta 3 dolandırıcı, 'hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de dolandırıcılık suçundan işlem yapıldığı ve dolandırdıkları paralarla altın aldıkları ortaya çıktı.
Antakya İlçesi Serinyol Mahallesinde bulunan boş alandaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Konya'da yaşayan Hüseyin A., anlaşmalı boşandıktan sonra çocuklarına DNA testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre, 15 yaşındaki oğlu biyolojik babası çıkarken, 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Eski eşi ise çocukların babasının Hüseyin A.'nın kuzeni olduğunu iddia etti. Hüseyin A., çocukların geleceğini düşünerek adaletin gereğini beklediğini söyledi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah namazından çıkan 75 yaşındaki İsmet Gül, yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gül, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ davasından 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. E.Y.K. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?