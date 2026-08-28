ABD, Mısır Bankasının BAE Şubelerine Yaptırım Uyguluyor - Son Dakika
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ABD, Mısır Bankasının BAE Şubelerine Yaptırım Uyguluyor

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Hazine Bakanlığı, İran ile ilişkili Banque Misr'in BAE'deki şubelerinin ABD finansına erişimini kesecek.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'la işlemleri nedeniyle Mısır bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerinin ABD finans kuruluşlarıyla olan bankacılık erişimini kesecek bir düzenleme için harekete geçti.

ABD, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdürenlere yönelik baskısını artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı, gözünü İran'la işlemleri nedeniyle Mısır bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerine çevirdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) bugün Ekonomik İzolasyon Operasyonu kapsamında, Banque Misr BAE'nin ABD finans kuruluşlarıyla olan muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir düzenleme önerdi" denildi.

Bakanlık, söz konusu şubelerin İran hükümetinin ABD dolarına erişiminde "kritik bir merkez" olduğunu öne sürerken, Ocak 2024-Haziran 2026 döneminde İran'ın gölge bankacılık ağlarının parçası olabilecek 103 şirket için yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, düzenlemenin yürürlüğe girmeden önce 30 günlük bir kamuoyu görüşü sürecine tabi olacağını bildirdi.

Melli Dubai Müdürüne ve Hong Kong merkezli bir paravan şirkete yaptırım

Açıklamada, "Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Bank Melli Dubai Müdürü Rıza Muhammet Taeedi'nin yanı sıra, yaptırım uygulanan bir İranlı döviz bürosu için fonların aklanmasına yardımcı olan Hong Kong merkezli bir paravan şirkete yaptırım uyguladı" ifadeleri kullanıldı.

"İran'a destek sağlayanların ABD dolarından yararlanmaya devam edemeyeceği konusunda uyardık"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanlığı, Tahran'ın geride kalan tüm ekonomik can damarlarını keseceğine ve İran rejiminin oluşturduğu tehdide nihayet son vereceğine söz verdi. Ayrıca İran'a destek sağlayanların ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanmaya devam edemeyeceği konusunda uyardık. Banque Misr UAE bunun bedelini ağır şekilde öğrenmeyi tercih etti ve bugün, İran rejimine yönelik devam eden ve ağır nitelikteki desteğinden dolayı onu sorumlu tutmanın ilk adımını atıyoruz" dedi.

"Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarıyla temas halinde"

Mısır Merkez Bankası tarafından konuya ilişkin açıklamada ise ABD'nin bu adımının yalnızca Banque Misr'in BAE'deki şubelerini etkilediği ve başka hiçbir Mısır bankasını kapsamadığı belirtildi. Açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın alınan tedbirlerle ilgili olarak ABD makamlarıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, 3. Sayfa, Ekonomi, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Mısır Bankasının BAE Şubelerine Yaptırım Uyguluyor - Son Dakika

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