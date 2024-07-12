ABD'nin Florida eyaletinde yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı - Son Dakika
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ABD'nin Florida eyaletinde yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda, Amerikan Havayolları'na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patladı. Uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 11:08
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ABD'nin Florida eyaletinde bir yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı. Uçaktaki yolcular tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda, Boeing 737-800 tipi 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Amerikan Havayolları'na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından uçak durdurulurken, olay yerine gelen itfaiye araçları yanan tekerleği söndürdü.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüm yolcu ve mürettebatın uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği, otobüslerle terminale götürüldüğü belirtildi. Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix'e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Florida eyaletinde yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı - Son Dakika

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