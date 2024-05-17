ABD'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım sevkiyatı karaya çıktı - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım sevkiyatı karaya çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarına kurduğu yüzer iskeleye ulaşan ilk yardım sevkiyatının karaya çıktığını bildirdi. İsrail'in saldırıları ve ambargosu altında açlıkla mücadele eden Filistinlilere yardım gönderen ülkeler, ABD'nin yeni kurduğu iskele üzerinden insani yardımları bölgeye taşıyor. Yardımların dağıtımında BM'nin sorumlu olacağı belirtildi.

17.05.2024 18:44
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin insani yardım girişi için Gazze Şeridi açıklarına kurduğu yüzer iskeleye ulaşan ilk yardım sevkiyatının karaya çıktığını bildirdi.

İsrail, bir yandan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, bir yandan da bölgeye insani yardımların girişini engelliyor. Yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele etmeye çalışan Filistinliler, hayatta kalma mücadelesine devam ediyor. Bölgeye insani yardım gönderen ülkeler İsrail ordusunun ambargosu nedeniyle hava ve deniz yolunu kullanırken, ABD Gazze açıklarına yeni bir yüzer bir iskele kurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, kurulumu dün tamamlanan iskeleye ilk insani yardım sevkiyatının ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Yardım taşıyan kamyonların yerel saatle 09.00 sıralarında karaya çıkmaya başladığı aktarılırken, "Bu Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere deniz koridoru üzerinden ek yardım ulaştırmak için devam eden çok uluslu bir çabadır ve tamamen insani amaçlıdır. Kamyonlar, birçok ülke ve insani yardım kuruluşu tarafından bağışlanan yardım malzemelerini bölgeye taşıyacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, karaya hiçbir ABD askerinin çıkmadığı da vurgulandı.

"İskele kamyonlar dolusu insani yardımın Filistinlilere ulaşmasını sağlayacak"

Yetkililer, yardımların dağıtımında başta Dünya Gıda Programı (WFP) olmak üzere BM'nin sorumlu olacağını aktardı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise, "Gazze Şeridi açıklarında yeni faaliyete geçen iskele kamyonlar dolusu insani yardımın büyük ihtiyaç içindeki Filistinlilere ulaşmasını sağlayacak" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım sevkiyatı karaya çıktı - Son Dakika

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